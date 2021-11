Les Mureaux Médiathèque Les Mureaux Les Mureaux, Les yvelines Atelier numérique : Le pêle-mêle dans tous ses états Médiathèque Les Mureaux Les Mureaux Catégories d’évènement: Les Mureaux

le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Atelier numérique —————– ### Le pêle-mêle dans tous ses états Venez vivre une expérience innovante quand la lecture rencontre la création littéraire. Les enfants découvriront le principe du pêle-mêle ; ce livre incroyable où chaque page est coupée horizontalement en bandes pour composer une nouvelle image et inventer ainsi des combinaisons loufoques. Poésie, humour et créations surréalistes seront à l’honneur durant cet atelier qui associera texte imprimé et tablette numérique.

Médiathèque Les Mureaux Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:15:00

