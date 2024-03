La Folle Furieuse ® Paris Ouest (78) – Verneuil Ile de loisir Val de Seine Les Mureaux, dimanche 15 septembre 2024.

La Folle Furieuse ® Paris Ouest (78) – Verneuil La Folle Furieuse ® est une course fun à obstacles sans chronomètre; à faire en familles ou entre amis. Marche ou course, c’est à vous de voir ! Parcours de 6Km ou 9Km Dimanche 15 septembre, 09h00 Ile de loisir Val de Seine

Une édition Parisienne dans les Yvelines. La Folle Furieuse® repose ses valises pour la troisième fois à l’île de loisirs du Val de Seine. Le tracé exploite tous les atouts de ce site entièrement fermé pour proposer 2 parcours sans dénivelé mais aux obstacles bien choisis. Pour les familles et les adultes moyennement sportifs, un parcours de 6km avec 25 obstacles plus fous les un que les autres sous forme de structures gonflables géantes, glissades, d’agrès en bois et des zones de boue. Pour les plus sportifs, un parcours de 9km avec 35 obstacles encore plus fou et aussi plus techniques.

Au programme : Village départ avec stands d’accueils, snacking; DJ et échauffements en musique !

Ile de loisir Val de Seine Chemin du Rouillard Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Course à obstacles fun