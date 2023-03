Week-end Portes Ouvertes Atelier Natalia Joly Atelier Natalia Joly, 1 avril 2023, Dijon.

Week-end Portes Ouvertes Atelier Natalia Joly 1 et 2 avril Atelier Natalia Joly

L’atelier Natalia Joly ouvre ses portes pour la première fois. Venez découvrir les créations de la céramiste designer dans le centre historique de Dijon. Rencontres, échanges autour de la matière. Présentation de la collection Onna Kabuki inspirée par le théâtre épique et traditionnel japonais.

Natalia Joly aborde l’art de la céramique comme une recherche visant à combiner savoir-faire traditionnel et technologie moderne. Cette hybridation des approches est adaptée à chaque pièce, avant l’émaillage final réalisé par la créatrice. La collection est dessinée et produite en France, en Bourgogne.

Atelier Natalia Joly 16 rue du Tillot 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Céramique

Lilian Joly