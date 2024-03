Atelier Métairie Ligergame La Ville-aux-Dames, mercredi 31 juillet 2024.

Activité ludique au kiosque de l’Ile de la Métairie en compagnie de la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire.

Parcours de l’île à la recherche des indices cachés résous les énigmes et la nature n’aura plus de secrets pour toi . À partir de 7 ans, pas besoin de réserver. Atelier en continu et en poste fixe au kiosque. Durée de l’atelier, environ 1 heure. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 14:00:00

fin : 2024-07-31

Ile de la Métairie

La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@maisondelaloire37.fr

