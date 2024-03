Atelier La Fresque du Numérique Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin, samedi 6 avril 2024.

Atelier La Fresque du Numérique La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif pour sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique. Samedi 6 avril, 10h00 Espace Béraire Sur inscription, tarif mini 5€

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T13:00:00+02:00

Saviez-vous qu’un ordinateur de 2 kg nécessite de mobiliser 800 kg de matières premières pour sa fabrication ? Ou que le numérique émet plus de gaz à effet de serre que la flotte mondiale de camions ?

De quoi s’agit-il ?

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif pour sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet.

Pour quel public ?

Pas besoin de connaissances spécifiques : l’atelier est conçu pour tous les publics à partir de 15 ans environ.

Où et quand ?

Cet atelier vous est proposé dans le cadre du festival Déclic Ecologique à La Chapelle Saint Mesmin.

Il aura lieu à l’espace Béraire le 6 avril de 10h à 13h.

Comment participer ?

L’inscription préalable est requise via ce lien : https://www.billetweb.fr/shop.php?event=loiret-45-atelier-fresque-du-numerique&step=1&back=1

L’atelier est à prix libre, à partir de 5€, et le montant de votre participation sera versé à l’association La Fresque du Numérique.

Vous pouvez également faire un don à l’association CAP Climat Orléans qui organise cet évènement : https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans

