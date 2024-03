Atelier kapla « jeux antiques » animé par Nicolas Debuisser d’Officina Monetae Archéo’site Les Rues-des-Vignes, samedi 27 avril 2024.

Explorez les jeux de l’Antiquité d’une manière nouvelle et captivante avec l’atelier Kapla ‘Jeux Antiques’, animé par Nicolas Debuisser d’Officina Monetae.

À travers une approche ludique et créative, cet atelier vous emmène dans un voyage à travers le temps pour découvrir les divertissements de nos ancêtres. Construisez, imaginez et revivez les jeux antiques avec des blocs Kapla, tout en apprenant sur l’histoire et la culture de l’époque. Que vous soyez jeune ou moins jeune, cet atelier promet une expérience amusante et éducative pour tous. Ne manquez pas cette occasion de vous plonger dans le passé et de découvrir les jeux qui ont captivé les esprits pendant des siècles !

Samedi 27 avril

14 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai