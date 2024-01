Atelier jeunesse IA : création d’images Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 8 ans. gratuit

Inscriptions à partir du dimanche 24 mars 2024 auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Dans le cadre du festival NUMOK, venez découvrir l’Intelligence Artificielle en testant un générateur d’images par IA qui donnera vie à toutes tes idées, même les plus farfelues !

Qu’est-ce qu’une Intelligence Artificielle ? A quoi sert un générateur d’images par IA et comment fonctionne-t-il ? Un atelier pour en savoir plus et t’amuser à créer toutes sortes d’images avec l’aide de l’Intelligence Artificielle.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

