Atelier feutrage de laine réalisation d’un chat Dity Pont-l’Abbé, mercredi 24 avril 2024.

Atelier feutrage de laine réalisation d’un chat Dity Pont-l’Abbé Finistère

Lors de cet atelier vous découvrirez la magie du feutrage de la laine et comment, en quelques heures, on peut passer de bandes et morceaux de laine mérinos à un véritable objet pratique ou décoratif. Ici, un adorable petit chat dans lequel on pourra passer sa main pour en faire une marionnette ou bien y accrocher un anneau porte clé pour ranger les clés à l’intérieur !

Avec cette création, vous aborderez la technique de base du feutrage, celle connue depuis des siècles. Elle consiste à asperger de la laine d’eau chaude et de savon et à frotter, frotter, frotter… Eh oui c’est un peu sportif (mais Nathalie est là pour vous aider si vos bras fatiguent)

3 participants minimum, 5 maximum, à partir de 7 ans

matériel fourni ; gourmandise et boisson offerte .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

L’événement Atelier feutrage de laine réalisation d’un chat Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Destination Pays Bigouden Sud