Atelier famille Musée des émotions Musée de Tessé Le Mans, vendredi 3 mai 2024.

Atelier famille Musée des émotions Musée de Tessé Le Mans Sarthe

Le musée de Tessé propose une nouvelle expérience de visite aux familles avec ce musée des émotions. Les enfants exploreront l’exposition d’art abstrait et composeront des pistes musicales pendant que les parents découvriront la collection de peintures au travers d’odeurs et autres surprises. Après l’activité, petits et grands pourront se retrouver pour échanger et partager leurs expériences.

Vendredi 3 mai à 10h30. Ados 10-16 ans. Sur inscription dans la limite des places disponibles

En partenariat avec l’Association Electroni[k]. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:30:00

fin : 2024-05-03

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire musees@lemans.fr

