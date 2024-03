Atelier Fabrique à Projets – Impact Positif : ESS et RSE en Action Blanquefort Blanquefort, jeudi 25 avril 2024.

Atelier Fabrique à Projets – Impact Positif : ESS et RSE en Action Tout au long de l’année, la Fabrique à Projets vous propose des ateliers gratuits, animés par des professionnels, pour vous aider à chaque étape de votre projet. Jeudi 25 avril, 09h30 Blanquefort Gratuit.

Sur Inscriptions par mail : fabriqueaprojets@missionlocaletechnowest.fr ou par téléphone : 05.35.14.02.04

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T09:30:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T09:30:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

Un service gratuit ouvert à tous les porteurs de projets.

Vous souhaitez être soutenu dans la réalisation d’un projet de création d’entreprise, d’un projet associatif, culturel ou artistique ?

Vous ne savez pas comment vous y prendre et par quoi commencer ?​

La Fabrique à Projets vous permet d’avancer, étape par étape, en vous proposant :

Un conseil et un accompagnement personnalisé dans la réalisation de votre projet [rendez-vous individuels]

Un approfondissement et une connaissance des différentes étapes à mettre en oeuvre [ateliers thématiques]

Une mise en relation avec les partenaires prenant part à la réalisation de votre projet [réseau partenarial]

Blanquefort Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.35.14.02.04 »}, {« type »: « email », « value »: « fabriqueaprojets@missionlocaletechnowest.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lafabriqueaprojets.org/ »}]

Création entreprise Ateliers