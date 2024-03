ATELIER FABRICATION FABRIQUE TON TOTE-BAG Olargues, jeudi 11 avril 2024.

ATELIER FABRICATION FABRIQUE TON TOTE-BAG Olargues Hérault

Imaginez récupérer des tissus usagés pour façonner votre sac unique. Êtes-vous prêt à manier la machine à coudre et le marteau pour créer votre chef-d’œuvre ?

ATELIER FABRICATION Fabrique ton tote-bag

Qu’est-ce qu’un tote-bag me direz-vous ? C’est un sac en tissu fourre-tout ! Et si vous utilisiez de vieux tissus pour créer le vôtre et ensuite le customiser en utilisant l’impression végétale sur tissu ! Celle-ci consiste à réaliser une impression sur un tissu en martelant des végétaux fraîchement cueillis. Alors, prêt à user de la machine à coudre et du marteau ?

Prévoir vieux draps ou tissus de couleur clair. Matériel et ingrédients fournis. Inscription obligatoire, places limitées. Atelier payant. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 16:00:00

fin : 2024-04-11 18:00:00

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie cebenna@cebenna.org

