ATELIER « EN ROUGE ET NOIR » Nissan-lez-Enserune, mercredi 10 avril 2024.

ATELIER « EN ROUGE ET NOIR » Nissan-lez-Enserune Hérault

Venez découvrir l’art de la peinture grecque et son évolution au cours du temps. Puis inspirez-vous des motifs et dessins réalisés par les artistes grecs pour immortaliser en peinture sur terre cuite votre dieu ou votre scène préférée de la mythologie grecque !

L’animation commence à l’heure, nous vous invitons à bien respecter les horaires.

Lors de l’atelier, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés a minima d’un adulte. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie enserune@monuments-nationaux.fr

