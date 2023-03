Atelier du Conservatoire : Master class de guitare Le Moloco Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Atelier du Conservatoire : Master class de guitare Le Moloco, 1 avril 2023, Montbéliard . Atelier du Conservatoire : Master class de guitare 21 rue de Seloncourt Le Moloco Montbéliard Doubs Le Moloco 21 rue de Seloncourt

2023-04-01 – 2023-04-01

Le Moloco 21 rue de Seloncourt

Montbéliard

Doubs EUR 25 Fort de son expérience dans une grande diversité de styles, Swan Vaude propose de porter une attention particulière à l’expression, aux outils de jeu et à la compréhension de l’environnement musical. Groove, musicalité et harmonie sont abordés pour découvrir des pistes de travail. Intervenant : Swan VAUDE, musicien

Inscription : accompagnement@lemoloco.com

Organisateur : Conservatoire et le Moloco avec le soutien du Département du Doubs Gratuit pour les élèves et enseignants du Conservatoire et les abonnés Moloco-Poudrière accompagnement@lemoloco.com +33 3 81 30 78 35 Le Moloco 21 rue de Seloncourt Montbéliard

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Le Moloco 21 rue de Seloncourt Ville Montbéliard Departement Doubs Lieu Ville Le Moloco 21 rue de Seloncourt Montbéliard

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard /

Atelier du Conservatoire : Master class de guitare Le Moloco 2023-04-01 was last modified: by Atelier du Conservatoire : Master class de guitare Le Moloco Montbéliard 1 avril 2023 21 rue de Seloncourt Le Moloco Montbéliard Doubs Doubs Le Moloco Montbéliard

Montbéliard Doubs