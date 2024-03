Atelier Déjeuner: le panier de légumes Mézières-en-Brenne, dimanche 16 juin 2024.

Atelier Déjeuner: le panier de légumes Mézières-en-Brenne Indre

Dimanche

Pour ne plus vous prendre le chou, vous poêler et ne plus kaler devant une assiette de « Grosses Légumes ».

A partir d’un panier bien rempli, équilibré et de saison de produits bruts et locaux, nous préparons, ensemble, un menu 3 plats (entrée, plat, dessert) à déguster ensemble. Cet atelier-déjeuner est un premier pas coloré et vitaminé pour vous initier ou parfaire vos connaissances d’une cuisine saine, savoureuse et gourmande et ne plus être à court d’idée pour vos menus.

Nous abordons les techniques de la cuisine végétale coupes, cuisson des légumes, légumineuses, les associations, assaisonnement et sauces, le juste dosage des épices et plantes aromatiques, les liaisons aux purées d’oléagineux et bien d’autres secrets de cheffe…

L’atelier se termine sur un déjeuner convivial et joyeux pour prolonger les échanges. 6060 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 13:30:00

fin : 2024-06-16 17:30:00

11 Rue de l’Ouest

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Atelier Déjeuner: le panier de légumes Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2024-03-03 par Destination Brenne