Atelier d’écritures Salon Voyage en Livres 2024 La Clayette, samedi 13 avril 2024.

Atelier d’écriture théâtre et cinéma avec Coralie Mennella

Samedi 13 avril à 15h30

Atelier d’écriture théâtre (16 ans et adultes)

Dimanche 14 avril à 14h00

Atelier d’écriture cinéma (de 6 ans 15 ans)

Durée 2h

Public 6-15 ans pour l’atelier cinéma / 16 ans et adultes pour l’atelier théâtre

Objectif créer une pièce courte ou un film, en groupe, autour du thème de la musique

Même contenu pour le théâtre et le cinéma, seule la forme change

Déroulé

– théorie de la construction narrative ; échange d’expériences et choix de l’écriture en groupe ou individuelle

– brainstorming de groupe choix de personnages, de lieu, situation, début et fin de l’histoire

– structuration des scènes, ordres des actions

– mise en dialogue collective pour donner voix aux personnages

– exercices pratiques de jeu

– lecture collective en jeu, choix des détails de décor et intentions

– debrief et retours d’impressions EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Salle des Fêtes, 80 rue Lamatine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté le-petit-rameur@laposte.net

