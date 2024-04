Atelier d’écriture slam et rap Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages Lormont, mercredi 10 avril 2024.

Atelier d’écriture slam et rap Partenaire du Festival Cultures Urbaines de Lormont, la Villa Valmont propose un atelier autour du rap, du slam et du RnB avec le rappeur bordelais Bonni. 10 – 12 avril Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages L’inscription vaut pour les 3 sessions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T16:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T18:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Cet atelier d’écriture est réservé aux jeunes entre 16 à 18 ans. L’atelier gratuit se déroule à la Villa Valmont sur trois sessions de deux heures le mercredi 10 avril (de 16h à 18h), le jeudi 11 avril (de 18h à 20h) et le vendredi 12 avril (de 18h à 20h).

Lors de ce workshop sur 3 jours, les participant·es travailleront à l’écriture de leur propre texte de slam, de rap ou de RnB avec l’aide et les conseils de Bonni.

Les participant(e)s pourront partager leur texte sur la scène de la Villa Valmont, devant le public de la soirée scène ouverte du dimanche 14 avril à 18h30 (jusqu’à 20h).

Les inscrits doivent participer aux trois sessions. Un goûter est offert à chaque session !

+ d’infos

Villa Valmont – Maison des Ecritures et des Paysages 20 rue, Sourbes 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1qxuQEFObm9ID3NvruA3ofLU2xOhf28CxMIkZZBkz8VY/prefill »}] [{« link »: « https://www.villavalmont.com/project/workshop-ecriture-musiques-urbaines/ »}]

Rap Slam

© Deuxnis