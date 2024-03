Atelier d’écriture : Micro-fictions et Fan-fictions Médiathèque Hélène Berr Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 18 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du NUMOK 2024 portant sur le thème de l’Intelligence Artificielle, la médiathèque Hélène Berr et La Cité des Écritures vous proposent deux ateliers d’écriture autour des micro-fictions et des fan-fictions. Il sera animé par Caroline Metz et Théo Barreau.

Micro-fictions

Jeudi 18

avril de 19h00 à 21h00

Public adulte

Sur réservation auprès des bibliothécaires

Comment écrire toute une histoire en 280 caractères ? Accompagné dans vos aventures par un androïde ou soumis au désir d’une entité omnisciente, cet atelier explorera les écritures créatives traitant d’Intelligence Artificielle sur les réseaux sociaux. Nous nous appuierons sur des projets existants (#writever, Mykrodystopies) pour produire des micro-fictions dans le style des littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique) en intégrant les contraintes propres de l’écriture courte : concision, rebondissements, effet de surprise… Le tout en trois lignes.

Fan-fictions

Jeudi 25

avril de 19h00 à 21h00

Public adulte

Sur réservation auprès des bibliothécaires

Une fin décevante, un personnage préféré trop peu développé ? Nos univers littéraires favoris peuvent parfois nous laisser sur notre faim. Cet atelier propose d’explorer le monde des fan-fictions, ces récits écrits par des fans pour prolonger ou modifier leurs œuvres favorites et qui sont ensuite partagés sur des plateformes comme Wattpad. Les participants écriront leur propres fanfics à partir de leurs ouvrages préférés sur l’Intelligence Artificielle.

En partenariat avec la Cité des Écritures & l’université Sorbonne Nouvelle

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012

Contact :

Médiathèque Hélène Berr