Atelier découverte de l’hypnose: explorez les mystères de votre esprit La Cabane à Conseils Vesoul, mardi 9 avril 2024.

L’hypnose ? C’est quand on vous fait croire que vous êtes entouré de serpents ? Ou que vous caquetez comme une poule sans le vouloir ? On risque de se faire manipuler, non ?

Les mythes et malentendus autour de l’hypnose sont nombreux mais avec cet atelier découverte, vous allez découvrir l’hypnose sous un nouvel angle, vous permettant de

– Choisir et modifier vos émotion: prenez les rênes de vos sentiments.

– Éliminer des habitudes gênantes libérez-vous de ce qui vous retient.

– Laisser de côté vos croyances limitantes ouvrez la porte à de nouvelles possibilités.

L’atelier inclura des expériences ludiques et des outils pratiques pour vous permettre d’utiliser la transe à votre avantage. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:00:00

fin : 2024-04-09 21:30:00

La Cabane à Conseils 11B Rue Lafayette

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté joel.mouzimann@revosolutions.fr

