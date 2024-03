Atelier de photographie supernaturelle Accueil du Parc Départemental de la Plage-Bleue, 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton Valenton, mercredi 24 avril 2024.

Atelier de photographie supernaturelle Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Mercredi 24 avril, 14h00 Accueil du Parc Départemental de la Plage-Bleue, 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:30:00+02:00

Découvrez l’art de la surimpression, et repartez avec une oeuvre originale et personnelle !

Au pied d’un arbre, dans les dédales du parc de la Plage-Bleue à Valenton, cherchez et photographiez l’élément de la nature qui vous plait et vous parle le plus : arbre, eau, pierre, fleur ou oiseau. Choisissez ensuite quelle pose ou partie de vous même vous désirez associer à cet élément. Seriez-vous une chevelure d’herbes sauvages ? Un corps plein d’élan comme un peuplier ? Une main racine ?

En 3 heures, vous créerez une œuvre originale, composite et unique !

Informations et inscriptions : https://exploreparis.com/fr/6820-atelier-de-photographie-supernaturelle-valenton.html

Accueil du Parc Départemental de la Plage-Bleue, 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://exploreparis.com/fr/6820-atelier-de-photographie-supernaturelle-valenton.html »}]

photographie nature

Maud MARTIN