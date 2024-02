Atelier de découverte de l’intelligence artificielle Médiathèque Françoise Sagan Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Vous en entendez parler mais vous n’osez pas vous lancer seul dans l’aventure ? Cet atelier est fait pour vous !

Découvrez l’IA et explorez ChatGPT-3.5, une IA générative

révolutionnaire. De la théorie à la pratique, apprenez à vous connecter et à

poser des questions simples à ChatGPT-3.5. Nous examinerons également les

limites actuelles de ChatGPT-3.5 et réfléchirons à ses implications éthiques.

En plus de plonger dans l’univers de ChatGPT, nous vous

guiderons à travers une explication concise de ce qu’est l’Intelligence

Artificielle et comment les ordinateurs apprennent. Comprenez les mécanismes

fascinants qui permettent à ces machines de développer des compétences et de

résoudre des problèmes. De plus, nous présenterons toutes les potentialités du

logiciel à travers des exemples concrets, vous permettant ainsi de saisir

pleinement son utilité et ses applications quotidiennes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Pixabay