Atelier cuisine 123 Nature Fabrication de pâtes de coing La Damassine Vandoncourt, samedi 26 octobre 2024.

Atelier cuisine 123 Nature Fabrication de pâtes de coing La Damassine Vandoncourt Doubs

Le coing, bien jaune à maturité, dégage une odeur forte et agréable. Il est si ferme et astringent que l’on ne peut pas le consommer cru. Venez apprendre la recette de la traditionnelle pâte de coings (qui permet aussi de faire des gelées) et passez un moment convivial et sucré.

Intervenant Vergers Vivants

Réservé aux adultes. Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office du Tourisme).

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h à la Damassine à Vandoncourt EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 14:30:00

fin : 2024-10-26 17:00:00

La Damassine 23 Rue des Aiges

Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

