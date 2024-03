Exposition Dessine-moi ta planète La Citadelle Besançon, dimanche 1 septembre 2024.

Exposition Dessine-moi ta planète La Citadelle Besançon Doubs

Ré-explorez la forteresse Vauban de Besançon sur les traces croisées du Petit Prince et de Deyrolle.

Suivez le fil rouge d’une déambulation poétique et humaniste qui se déploie sur l’ensemble de la Citadelle, entre installations étonnantes et créations artistiques originales. Au fil d’un parcours immersif, l’exposition Dessine-moi ta planète nous invite à poser un œil curieux sur le monde tout en questionnant les enjeux environnementaux et sociaux d’aujourd’hui. Le beau et la science s’y entremêlent pour apprendre à observer, s’émerveiller et transmettre pour agir ! Entre inattendu et imaginaire, les dix étapes de l’exposition explorent les liens entre l’homme et le vivant, pour mieux faire de la nature une aventure quotidienne.

Embarquement immédiat pour un voyage ludique, pédagogique et inspirant proposé par le Muséum d’histoire naturelle de Besançon, conçu avec la maison Deyrolle et en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse.

Public concerné tout public

Tarifs :

Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement citadelle

Informations complémentaires :

en intérieur et en extérieur .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 09:00:00

fin : 2024-10-31 18:00:00

La Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

L’événement Exposition Dessine-moi ta planète Besançon a été mis à jour le 2024-03-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON