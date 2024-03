Atelier créatif Blinkbook Bibliothèque Colette Vivier Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 14h30 à 16h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

au 0142286994 ou par mail à bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

Colorie les personnages du Vilain Petit Canard et du conte Le Rossignol et l’Empereur, et grâce à l’application numérique Blinkbook, prends-les en photos et regarde-les s’animer comme par magie !

Inscription, à partir du 2 avril

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017

Editions animées