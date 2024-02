[Atelier créatif] Bien-être & créativité Dieppe, vendredi 22 mars 2024.

[Atelier créatif] Bien-être & créativité Dieppe Seine-Maritime

The Workshop vous propose un atelier créatif sur le thème du bien-être et de la créativité !

Vous cherchez une façon amusante et stimulante d’explorer votre créativité tout en apprenant de nouvelles techniques artistiques ? Ces ateliers créatifs sont faits pour vous !

Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous serez guidé à chaque étape du processus de création

Les ateliers sont aussi l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des idées et surtout de se détendre et de s’amuser.

Le matériel est fourni. Prévoir une tenue qui ne craint pas les tâches.

The Workshop vous propose un atelier créatif sur le thème du bien-être et de la créativité !

Vous cherchez une façon amusante et stimulante d’explorer votre créativité tout en apprenant de nouvelles techniques artistiques ? Ces ateliers créatifs sont faits pour vous !

Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous serez guidé à chaque étape du processus de création

Les ateliers sont aussi l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des idées et surtout de se détendre et de s’amuser.

Le matériel est fourni. Prévoir une tenue qui ne craint pas les tâches. .

The Workshop

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie the.workshop.dieppe@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22 20:00:00



L’événement [Atelier créatif] Bien-être & créativité Dieppe a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie