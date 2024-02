Atelier « Blob à la loupe » Le Dôme Caen, samedi 30 mars 2024.

Atelier « Blob à la loupe » Le Dôme Caen Calvados

Venez découvrir la bouillie jaune la plus excentrique du monde vivant : le Blob !

Cet être unicellulaire jaune est pourvu d’aptitudes surprenantes : détecter la présence de nourriture alors qu’il n’a ni bouche ni yeux, ou encore se déplacer jusqu’à 1 centimètre toutes les heures alors qu’il n’a ni jambes, ni pattes. Il est aussi capable de cicatriser alors qu’il a été découpé en morceaux !

Cette curiosité quasi-immortelle ne craint que la lumière et la sécheresse. Alors, ça vous tente de repousser ses limites ? Pour se faire, il faudra expérimenter de nouvelles façons d’envisager le Blob. Comment changer le regard sur ses aptitudes déjà connues ? À quoi pourrait-il bien nous servir ? Doit-on modifier notre façon de voir le vivant ?

N’oubliez de vous inscrire, c’est gratuit !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

