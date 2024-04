Atelier BBDMI dans le jardin de la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis, vendredi 31 mai 2024.

Atelier BBDMI dans le jardin de la MSH Paris Nord Atelier au jardin de présentation du projet BBDMI Vendredi 31 mai, 17h30 Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Réservation recommandée

Atelier au jardin de présentation du projet BBDMI

Brain Body Digital Music Instruments: faire de la musique avec l’électricité du corps et du cerveau

Démonstration d’un projet de recherche et création accueilli à la MSH Paris Nord, avec des électrodes placées sur le corps de musiciens et musiciennes. Un dispositif prototype de traitement spatial du son invite à de nouvelles manières de faire et d’entendre la musique dans l’environnement du jardin. Nous intégrons les avancées du projet ANR BBDMI pour s’approprier les technologies EMG et EEG de musique avec l’électricité du corps et du cerveau, en développant des prototypes d’instruments open source et open hardware. Prélude au concert des élèves du conservatoire de musique de St-Denis.

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France La Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord est une Unité d'Appui et de Recherche (UAR 3258) soutenue par le CNRS, les universités Paris 8 et Sorbonne Paris Nord.

