Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Chaque atelier démarre par une balade dans les rues et les jardins de Château-Gontier, les participants seront invités à prendre des photos tout au long du parcours.

Lecture en tête et la médiathèque vous proposent un cycle de 3 ateliers balade et écriture animé par la romancière, artiste plasticienne et scenographe Annick Walachniewicz.

Chaque atelier démarre par une balade dans les rues et les jardins de Château-Gontier, les participants seront invités à prendre des photos tout au long du parcours.

La seconde partie de l'atelier se déroulera à la médiathèque, les participants devront s'essayer à écrire le « Hors-Champ » de photos prises lors de la balade. Annick Walachniewicz animera ces ateliers et accompagnera les participants dans leur parcours. Gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans. l'inscription engage le participant à suivre les 3 ateliers. Respect des mesures sanitaires en vigueur.

