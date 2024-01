[atelier] Atelier-découverte sur la clarinette Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey, samedi 15 juin 2024.

[atelier] Atelier-découverte sur la clarinette Atelier dédié à l’entretien de la clarinette Samedi 15 juin, 14h30 Le Musée des Instruments à vent 8 € | Gratuit pour les -18 ans

[atelier] Atelier-découverte sur la clarinette

Samedi 15 juin 2024

14h30-16h30

8 € | Gratuit pour les -18 ans

Avec cet atelier-découverte, le musée vous offre la possibilité d’en savoir plus sur votre instrument. Prendre soin de son instrument est important. En compagnie de Sylvain Bouillie, clarinettiste, il sera notamment abordé ce qu’on peut faire pour accorder et réviser son instrument au quotidien. Entretien, clés, tampons, etc., ces différents points seront ainsi abordés. Cet atelier sera suivi, au Musée des instruments à vent, d’une visite guidée dédiée à l’instrument concerné. Tout ce que vous avez à faire venir à notre rencontre, accompagné(e)s de votre instrument !

Le Musée des Instruments à vent 2, rue d'Ivry 27750 La Couture-Boussey

©Sylvain Bouillie