Atelier artisitique avec Tom Nadam Honfleur, samedi 13 avril 2024.

Atelier ouvert au public (places limitées, sur réservation) à la Lieutenance.

L’EXPOSITION

L’exposition Fondus dans les amas constitue un nouveau temps de restitution de la résidence de Tom Nadam au Collège Alphonse Allais. Accueillie dans l’espace d’exposition temporaire de la Lieutenance, elle présente des oeuvres récentes de l’artiste dialoguant avec deux ensembles de peintures produits par les élèves.

Réalisée par la classe de 5ème B, Meutes diaphanes se compose d’une multitude de peintures de petits formats représentant un regroupement de Braques de Weimar. Cette constellation uniforme de chiens fantomatiques envahie l’espace d’exposition. La récurrence de la figure animale, les jeux de lumières et la saturation de la toile sont une évocation des meutes de Tom Nadam.

À propos de l’artiste

Diplômé des beaux-arts de Caen en 2018, Tom Nadam vit et travaille à Rennes.

Animées par un sentiment de faux calme, les peintures de Tom Nadam révèlent des moments de flottement, des environnements bouleversés et des figures en déclin. Cette atmosphère si particulière nait d’un danger tapi dans l’ombre, d’une sensation d’instabilité́ ou d’une menace passée. Pour favoriser ces jeux de tension, l’artiste joue du contraste et de l’ambiguïté des motifs qu’il utilise. Il puise son inspiration dans des excursions marquantes Islande, Etna et Champs Phlégréens plantent le décor de ses meutes imprévisibles. Le chien est la première figure qui alimente une dualité dans son travail. Entre monde des morts et monde du vivant, fidèle compagnon et bâtard errant, dominé comme dominant, il traduit une tension constante. Sans morsure, ni blessure, ni sang, une certaine animosité́ se dégage pourtant des compositions.

Plus récemment, les violents feux de forêts survenus en 2022 ont profondément affecté sa pratique. Tom représente alors une nature grondante, sauvage, révoltée et démesurée.

En s’immergeant dans les Monts d’Arrée, à Lussas et dans la plaine des Maures, il récolte les vestiges de ces terres arides qui lui évoquent des formes familières. Ainsi, dans un climat quasi désertique, apparaissent tels des mirages roches, objets trouvés, crânes, meutes diaphanes ou autres silhouettes étranges. Tom dresse leur portrait, qui, dans un état de fulgurance, semblent aussi précieux que fragiles. À travers les épaisses fumées, ces éléments se dévoilent comme les rescapés de ces drames, incarnant un semblant d’espoir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:30:00

Quai de la Planchette

Honfleur 14600 Calvados Normandie

L’événement Atelier artisitique avec Tom Nadam Honfleur a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Honfleur-Beuzeville