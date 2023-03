Atelier art textile contemporain Dominique Potard – Journées des Métiers d’Art Atelier art textile contemporain Dominiq, 1 avril 2023, Plouha .

Atelier art textile contemporain Dominique Potard – Journées des Métiers d’Art

5 Rue Stang Ar Vras Atelier art textile contemporain Dominiq Plouha Côtes dArmor Atelier art textile contemporain Dominiq 5 Rue Stang Ar Vras

2023-04-01 – 2023-04-02

Atelier art textile contemporain Dominiq 5 Rue Stang Ar Vras

Plouha

Côtes dArmor

.

Visite de mon atelier d’art textile et présentation de mon métier dans le cadre du parcours artistique. Je suis heureuse de vous ouvrir mon nouvel atelier créé il y a 6 mois. Tout de bois vêtu il jouxte notre maison passive. Je vous présenterai mon travail de plasticienne textile, mon univers créatif et artistique, ainsi que mes nouvelles créations. Le thème de l’édition 2023 des Journées Européennes des Métiers d’Art est « Sublimer le quotidien ». Un thème pour illustrer l’importance des métiers d’art dans les foyers et la société française. Au cœur des maisons, du patrimoine bâti, sur soi, les métiers d’art enchantent notre quotidien…, ils sont partout autour de nous, à portée de main. Ils subliment la vie de tous les jours que cela soit au travers des arts décoratifs ou d’actes de consommation durable, de proximité ; invitant le beau et la matière à animer chaque jour qui passe. Leur accessibilité, leur richesse et leur esthétisme, à portée de mains de tous, doivent être valorisés et permettre au public de découvrir cet inestimable patrimoine.

dominiquepotard@gmail.com +33 6 76 70 31 74 http://dominiquepotard.com/

Atelier art textile contemporain Dominiq 5 Rue Stang Ar Vras Plouha

dernière mise à jour : 2023-03-17 par