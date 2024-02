Atelier apprendre à convertir son vélo en vélo à assistance électrique MJC Centre social Montchapet Dijon, samedi 13 avril 2024.

Votre motivation est le plaisir d’apprendre ? la satisfaction de réemployer votre vélo ? d’être plus autonome pour l’entretien du VAE? de réaliser des économies ?

Notre motivation encourager et accompagner les citoyens à utiliser des mobilités douces à la place de la voiture (chaque fois que possible).

AMOBISOL vous propose une animation en 2 temps complémentaires:

– une information technique le matin (grands principes / éléments constitutifs d’un kit moteur, batterie…/ équipements disponibles sur le marché)

– un atelier pratique l’après midi par petits groupes, les participants réaliseront l’installation d’un moteur et d’une batterie sur un vélo

repas tiré du sac pris en commun pour celles et ceux qui le souhaitent. C'est un moment d'échange très fructueux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

MJC Centre social Montchapet 10 rue Louis Ganne

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté amobisol2@gmail.com

