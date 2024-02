ASTONVILLA LE PLAN – Grande Salle Ris Orangis, samedi 25 mai 2024.

Après plus de 1200 concerts, Astonvilla s’apprête à sortir un 6ème album plein d’une sève nouvelle pour faire durer la nuit et l’enfance. Voix chaude, paroles claires, un son Pop Rock Electro, Astonvilla déploie sur scène une puissance d’une élégance certaine. Ils sont donc de retour avec de nouveaux titres mais aussi avec leurs classiques comme « Raisonne », « L’âge d’or », « Un million de lézards » et d’autres, pour faire danser les corps et faire briller les yeux.

Tarif : 23.10 – 23.10 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PLAN – Grande Salle 1, Avenue Louis Aragon 91130 Ris Orangis 91