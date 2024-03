Assises d’OpenDataFrance #2 Hôtel de Roquelaure Paris, mercredi 17 avril 2024.

Assises d’OpenDataFrance #2 Ce rendez-vous majeur dans la vie de l’association permettra d’échanger et de co-construire les nouvelles orientations d’OpenDataFrance. Mercredi 17 avril, 09h30 Hôtel de Roquelaure Sur inscription pour les membres de l’association ODF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T09:30:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T09:30:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

La série de consultations en ligne et d’événements s’achèvera avec le second événement des Assises d’OpenDataFrance, qui se déroulera au ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, le 17 avril 2024.

Hôtel de Roquelaure 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d'Aquin Île-de-France