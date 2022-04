ASSEMBLÉE COMMUNALE La Bazouge-de-Chemeré, 23 avril 2022, La Bazouge-de-Chemeré.

ASSEMBLÉE COMMUNALE La Bazouge-de-Chemeré

2022-04-23 – 2022-04-23

La Bazouge-de-Chemeré Mayenne La Bazouge-de-Chemeré

Le samedi 23 avril :

– Concours de pêche amateurs avec l’association Eau, vie, pêche de 9h à 12h et de 14h à 16h (adulte 4 €, enfant – de 12 ans 2 €)

– Balade avec la BIM, Brigade d’Intervention Mainaute. Départ du plan d’eau à 14h pour 2 heures de promenade en chantant.

Le dimanche 24 avril :

– Vide-Greniers dans le bourg dès 7h

– Exposition de voitures anciennes, motos, tracteurs et miniatures (voitures et agricoles) à partir de 10h dans le bourg et salle des Orchidées avec l’association Les Amis du Bocage

– Exposition de pastels à partir de 10h30 en l’église avec l’association Peinture Dessin.

– Présence de Dédé Le Clown, Smile Quintet Jazz Band, orgue de Barbarie, manège.

Buvette et restauration sur place.

Les 23 et 24 avril 2022, c’est l’assemblée communale à la Bazouge de Chémeré, un week-end d’animations organisé par la Babillarde.

