Fête de la Nature 2024 – Rencontre avec Vincent Albouy Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 24 mai 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la Fête de la Nature 2024, le C.P.I.E. propose une rencontre avec un spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.

Les amateurs et débutants sont les bienvenus!

La potage au naturel…

Comment jardiner avec la nature et non contre elle, sans pesticides ni engrais chimiques, sans outillage motorisé ou destructeur, en respectant les cycles et les processus naturels pour produire ses fruits, ses légumes et ses fleurs…

Qui est Vincent Albouy ?

Entomologiste de formation, Vincent Albouy est ancien attaché au laboratoire d’entomologie du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris et président d’honneur de l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (O.P.I.E.)..

2024-05-24 fin : 2024-05-24 18:00:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Fête de la Nature 2024, C.P.I.E. is offering a meeting with a specialist who will explain flora, fauna, nature and the environment to anyone who wants to know more.

Amateurs and beginners are welcome!

Natural soup…

How to garden with nature and not against it, without pesticides or chemical fertilizers, without motorized or destructive tools, respecting natural cycles and processes to produce fruit, vegetables and flowers…

Who is Vincent Albouy?

Trained as an entomologist, Vincent Albouy was formerly attached to the entomology laboratory of the Muséum National d?Histoire Naturelle in Paris, and is Honorary President of the Office Pour les Insectes et leur Environnement (O.P.I.E.).

Coincidiendo con la Fiesta de la Naturaleza 2024, el C.P.I.E. organiza un encuentro con un especialista que explicará la flora, la fauna, la naturaleza y el medio ambiente a todas las personas interesadas en saber más.

Aficionados y principiantes son bienvenidos

Sopa natural…

Cómo cultivar un huerto con la naturaleza y no contra ella, sin pesticidas ni abonos químicos, sin herramientas motorizadas ni destructivas, respetando los ciclos y procesos naturales para producir frutas, verduras y flores…

¿Quién es Vincent Albouy?

Entomólogo de formación, Vincent Albouy es antiguo miembro del laboratorio de entomología del Museo Nacional de Historia Natural de París y Presidente de Honor de la Oficina para los Insectos y su Medio Ambiente (O.P.I.E.).

Anlässlich des Naturfests 2024 bietet das C.P.I.E. ein Treffen mit einem Experten an, der allen, die mehr über Flora, Fauna, Natur und Umwelt erfahren möchten, alles erklären kann.

Interessierte und Anfänger sind herzlich willkommen!

Die natürliche Suppe…

Wie man mit der Natur und nicht gegen sie gärtnert, ohne Pestizide oder chemische Düngemittel, ohne motorisierte oder zerstörerische Werkzeuge, unter Beachtung der natürlichen Zyklen und Prozesse, um Obst, Gemüse und Blumen zu produzieren…

Wer ist Vincent Albouy?

Vincent Albouy ist ausgebildeter Entomologe, ehemaliger Attaché des Entomologielabors des Muséum National d’Histoire Naturelle in Paris und Ehrenpräsident des Office Pour les Insectes et leur Environnement (O.P.I.E.).

Mise à jour le 2023-11-14 par Hendaye Tourisme & Commerce