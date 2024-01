ASN #27 : Nervous Twitch (UK) + The Wendy Darlings (FR) + Dee Rae (UK) L’international Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

Another Sunny Night présente :

Nervous Twitch (UK)

Déjà 5 albums pour le trio de Leeds, qui aligne des chansons courtes et nerveuses entre punk, indiepop et garage. Ils ont entre autres ouvert pour Shonen Knife et The Rezillos.

https://nervoustwitch.bandcamp.com/…/some-people-never…

The Wendy Darlings (FR)

Nos Clermontois préférés reviennent avec leurs riffs garage-pop et leurs refrains superglue. L’occasion idéale de découvrir « Lipstick Fire », leur nouvel album annoncé chez Lunadélia / Influenza.

https://thewendydarlings.bandcamp.com/

Dee Rae (UK)

“An indie-folk songwriter” (c’est la seule phrase de sa biographie officielle) et notre dernière découverte ! Dee Rae vient de Manchester. Son premier single a été publié en 2022, et ses influences incluent notamment The Beths et Snail Mail.

https://deerae.bandcamp.com/music

Préventes : 8€ + frais de loc (10€ sur place)

Visuel : Pauline Nuñez

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

