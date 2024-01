ASN #26 : Spearmint (UK) + Parenthesis… (UK) + Astrid & Alexander (FR/UK) L’international Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 11 EUR

Another Sunny Night présente :

Spearmint (UK)

Six ans après leur passage au Paris Popfest, Spearmint est de retour à Paris, à l’occasion de la sortie de «This Candle is For You », leur dixième album. Même line up, même énergie live : on se prépare à danser sur leurs tubes indémodables – « We’re Going Out » ou « Sweeping The Nation ».

https://wiaiwya.bandcamp.com/album/this-candle-is-for-you

Parenthesis Dot Dot Dot (UK)

La dernière fois que (prononcez « Parenthesis Dot Dot Dot ») a joué à Paris, c’était en 2017 et en solo, pour la première édition du Paris Popfest. Il revient en groupe et présentera les morceaux d’une série d’EPs annoncés dans le courant de l’année. Parenthesis Dot Dot Dot c’est Tim Benton, la voix de Baxendale. Lawrence (Denim, Go Kart Mozart) a repris l’un de ses morceaux sur l’album de Mozart Estate.

https://parenthesisband.bandcamp.com/album/quiet-desperation

Astrid & Alexander (UK-FR)

Astrid & Alexander est le nouveau projet « sophisti-pop » d’Astrid Rostaing (Soft Regime) et d’Alex Mayor (Baxendale, Alexander’s Festival Hall). Le Times les a comparés à Talking Heads, mais les onze chansons de leur premier album – « [ romantic music plays loudly ] », sorti à l’automne sur le micro-label Melodical Trax – empruntent tout autant à la new wave qu’à la bossanova et à la pop orchestrale.

https://astrid-and-alexander.bandcamp.com/…/romantic…

Préventes : 9€ + frais de loc (11€ sur place)

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/4MxG2NV7A https://fb.me/e/4MxG2NV7A https://www.billetweb.fr/spearmint-parenthesis-astrid-alexander

