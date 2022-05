Ascension à la chapelle de la Done- Randonnée et apéritif Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Ascension à la chapelle de la Done- Randonnée et apéritif Montbrun-les-Bains, 26 mai 2022, Montbrun-les-Bains. Ascension à la chapelle de la Done- Randonnée et apéritif Montbrun-les-Bains

2022-05-26 – 2022-05-26

Montbrun-les-Bains Drôme Le Pays de Montbrun vous invite à la chapelle de la Done! r nRandonnée en groupe et repas tiré du sac, l’apéritif est offert! r nRandonnée moyenne (3h aller retour): 9.2 km au départ de Montbrun et 400m de dénivelé montbrun.cdf@gmail.com Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Ville Montbrun-les-Bains lieuville Montbrun-les-Bains Departement Drôme

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

Ascension à la chapelle de la Done- Randonnée et apéritif Montbrun-les-Bains 2022-05-26 was last modified: by Ascension à la chapelle de la Done- Randonnée et apéritif Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 26 mai 2022 Drôme Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Drôme