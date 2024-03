Artistes visuels : Les missions et le fonctionnement de l’ADAGP Bègles Bègles, jeudi 11 avril 2024.

Créée en 1953, l’ADAGP est la société française de perception et de répartition des droits d’auteur dans le domaine des arts visuels. Forte d’un réseau mondial de 50 sociétés sœurs, elle représente aujourd’hui plus de 200 000 artistes dans toutes les disciplines des arts visuels : peinture, sculpture, photographie, architecture, design, bande dessinée, manga, illustration, street art, création numérique, art vidéo, etc.

De plus, l’ADAGP encourage la scène artistique en initiant et en soutenant financièrement des projets propres à animer et valoriser la création, et à en assurer la promotion à l’échelle nationale et internationale.

L’objectif de la réunion d’information est de permettre aux professionnels des arts visuels de mieux comprendre le fonctionnement du droit d’auteur pour les aider à faire valoir leurs droits, notamment dans le cadre des rémunérations. Des outils concrets sont proposés par l’ADAGP afin d’apprendre à mieux gérer et à protéger ces droits.

Bègles 33130

