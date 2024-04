Art au printemps exposition des peintres Effelec et Henri Prigent Espace André Jacq Carantec, samedi 20 avril 2024.

Art au printemps exposition des peintres Effelec et Henri Prigent Espace André Jacq Carantec Finistère

L’association « Le salon des Arts » organise son exposition de printemps.

Les tableaux de François Effelec surprennent le visiteur par leurs lignes contemporaines toutes en équilibre et en élancement. Ses tableaux, même les plus abstraits, sont toujours ponctués par une présence, un petit être humain, un chien, qui se pose juste où il faut et qui fait exister le tableau.

L’aboutissement du parcours d’Henri Prigent, surtout nourri par la pratique de l’aquarelle, son imprévisibilité et sa fluidité, l’a conduit à deux axes de travail principaux la suprématie de la couleur sur les formes , et le fait de se laisser guider par ce que le mélange pratiquement aléatoire des couleurs fait apparaître d’inattendu.

Ouvert tous les jours. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-05-05 18:30:00

Espace André Jacq 2 Rue Pasteur

Carantec 29660 Finistère Bretagne

L’événement Art au printemps exposition des peintres Effelec et Henri Prigent Carantec a été mis à jour le 2024-04-10 par OT BAIE DE MORLAIX