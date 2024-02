Arrête de pleurer Pénélope Compiègne, dimanche 10 mars 2024.

Arrête de pleurer Pénélope Compiègne Oise

Genre : Comédie

Un succès international à ne pas manquer !

C’est une soirée qui tourne mal.

Chloé Léonie et Pénélope liées par une amitié qui vieillit mal se retrouvent pour fêter l’enterrement de vie de jeune fille de Lola qui est en retard. Très en retard.

Le snobisme, la prétention, la mauvaise foi, le mensonge, les riches, les pauvres, les parents, les handicapés, la mode, le travail, les enfants, les hommes et elles-mêmes bien sûr. Tout le monde en prend pour son grade !

Une pièce féroce et joyeuse. Sans aucun doute la meilleure comédie de filles !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:30:00

fin : 2024-03-10

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com

