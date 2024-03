Aromabeille De Ferme en Ferme Aromabeille Bourg-de-Péage, samedi 27 avril 2024.

Aromabeille De Ferme en Ferme Aromabeille Bourg-de-Péage Drôme

Expositions sur les haies, les abeilles sauvages et les pollinisateurs.

Animations autour de ruches pédagogiques pour petits et grands pour en apprendre d’avantage sur la vie de la ruche, ses productions et le métier d’apiculteur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Aromabeille 1295 allée du Limousin

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes corine.lafrogne@orange.fr

