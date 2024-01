LA DAME DE PIERRE ARKEA ARENA Floirac, dimanche 15 décembre 2024.

Avec la Dame de Pierre, découvrez le récit légendaire du plus célèbre monument du monde ! Plus d’une centaine d’artistes vous plongeront au cœur de l’histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, par un spectacle époustouflant qui mêle musique, effets spéciaux et mise en scène grandiose. Partez à la rencontre des personnages illustres qui ont façonné Notre-Dame de Paris ! Revivez les grandes heures de la cathédrale, laissez-vous conter l’épopée incroyable des bâtisseurs et découvrez leur histoire… et leurs mystères !Un spectacle écrit et mis en scène par Corentin Stemler sur une musique originale de Richard Liegeois, produit par Symphonia Productions.

Tarif : 20.00 – 150.00 euros.

Début : 2024-12-15 à 15:30

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33