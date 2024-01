SCH ARKEA ARENA Floirac, lundi 18 novembre 2024.

Il y a deux ans, SCH signait un retour en grande pompe avec le premier volet de la saga JVLIVS.Deux ans plus tard, après avoir tenu en haleine ses fans avec l’ambitieux ‘ROOFTOP’ et sa brillante participation à ’13 Organisé’, SCH décide enfin d’assouvir les attentes d’un public, toujours plus nombreux.En explosant son record de lancement, SCH prouve une nouvelle fois, que son album « JVLIVS II » sorti en Mars 2021, est sans l’ombre d’un doute, le plus attendu de l’année sur la scène Rap FR. Il sera certifié disque d’or en 4 jours seulement, et comptabilisera plus de 60 000 ventes en première semaine.

Tarif : 45.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-11-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33