Archives audiovisuelles – Du Chah aux Ayatollahs : chronique contemporaine de l’Iran Cosmopolis Nantes, mercredi 17 avril 2024.

Conférence programmée dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-17 14:30 – 17:00

Archives audiovisuelles commentées par Thierry Piel, historien, maître de conférences à Nantes Université et Ulrich Huygevelde, de Géopolis-Brussels Monté sur le trône après l’abdication forcée de son père, Mohammad Reza Pahlavi entreprit à partir de 1962 une modernisation à marche forcée de l’Iran. Bousculés dans leurs coutumes et habitudes, de nombreux iraniens parmi lesquels les milieux religieux profondément hostiles à l’occidentalisation du pays manifestèrent une opposition qui aboutit le 16 janvier 1979 au départ du Chah pour l’Egypte. Au régime autoritaire qu’il avait incarné durant des décennies va rapidement se substituer un nouvel ordre théocratique encore plus répressif, celui de la République islamique proclamée le 1 avril 1979 qu’incarnera jusqu’à sa disparition le 3 juin 1989 l’ayatollah Khomeini.Cette conférence s’efforcera à partir d’images d’archives de la SONUMA d’analyser la Révolution Blanche inspirée par le dernier Chah et les raisons de son échec. Nous présenterons également le contexte qui permit aux islamistes de confisquer la révolution iranienne de l’hiver 1979. Enfin nous suivrons les étapes majeures qui conduisirent l’Iran à se retrouver au banc des nations depuis la prise d’otage de l’ambassade américaine jusqu’à nos jours en passant par le meurtrier conflit irano-irakien qui, paradoxalement, permit au régime des ayatollahs de se renforcer.

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

