Aquafun au Futuroscope-Croq’Vacances Ethic Etape Beaumont Saint-Cyr, dimanche 21 juillet 2024.

Aquafun au Futuroscope-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 juillet Ethic Etape 559€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-21T08:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T18:58:00+02:00

Participe à une aventure extraordinaire à Beaumont-Saint-Cyr, près du Futuroscope, dans une colonie de vacances innovante !

Niché au coeur d’un univers futuriste et captivant, ce séjour promet des moments de découvertes inoubliables et d’amusement. Au programme, une toute nouvelle attraction du Futuroscope : l’Aquascope(1). Ce parc aquatique, mêlant toboggans, piscines à vagues et projections numériques, allie l’eau et l’image pour te permettre une découverte du monde marin d’une manière inédite. Prépare-toi à faire le plein de sensations et à en prendre plein les yeux ! Une expérience unique qui éveillera ta curiosité pour l’océan.

En plus de cette aventure aquatique, prépare-toi à des grands jeux passionnants qui mettront à l’épreuve ton esprit d’équipe, ton agilité et ta créativité. Nous avons aussi ajouté au programme une sortie autour du lac en Trott’ in. Tu conduiras cet engin respectueux de l’environnement pour une balade découverte du patrimoine naturel, historique et local. En plus de toutes ces activités passionnantes, tu ne manqueras pas l’opportunité de découvrir les attractions époustouflantes du Futuroscope. Plongé dans des mondes virtuels, tu vivras des expériences sensorielles uniques et tu t’émerveilleras avec des spectacles à couper le souffle. Prépare-toi à une aventure extraordinaire au Futuroscope, où l’apprentissage, le divertissement et l’amitié se rejoignent pour créer des souvenirs inoubliables.

Les soirées ne seront pas en reste avec nos veillées ludiques et festives. Des jeux de société aux soirées à thème en passant par des soirées déguisées… Chaque soirée sera l’occasion de créer des souvenirs et de partager des rires avec tes nouveaux amis de la colonie. Rejoins-nous pour cette colonie de vacances où le futur te réserve des moments d’émerveillement et de joie !

(1) : Cette activité pourra être substituée par l’Aquajump si l’Aquascope* n’est pas ouvert au public (ouverture officielle prévue le 07/07/2024).

Ethic Etape 24 rue de la bourdillière 86130 Beaumont Saint-Cyr 86130 Saint-Cyr Vienne Nouvelle-Aquitaine

