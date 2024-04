Après-Midi Jeux à la Bibliothèque Rue de la Grande Abbaye Fréhel, mercredi 19 juin 2024.

Et si on jouait ? Rendez vous à la bibliothèque pour découvrir les jeux de société et des jeux sur tablette .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 14:00:00

fin : 2024-06-19 17:00:00

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne mediatheque@mairie-frehel.fr

L’événement Après-Midi Jeux à la Bibliothèque Fréhel a été mis à jour le 2024-04-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme