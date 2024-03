APOCALYPSE Z- DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER Castries, samedi 8 juin 2024.

APOCALYPSE Z- DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER Castries Hérault

L’Antre des Ombres par Apocalypse Z®, immersion Grandeur Nature UNIQUE en France organisé et produit par l’Association The Kmeleon. (Interdit aux de 16 ans, vérification des cartes d’identité le soir de l’événement )

L’Antre des Ombres par Apocalypse Z, immersion Grandeur Nature UNIQUE en France organisé et produit par l’Association The Kmeleon. (Interdit aux de 16 ans, vérification des cartes d’identité le soir de l’événement )

​ATTENTION, ce n’est pas un Escape Game mais un immersion Grandeur Nature.

​Vous aimez l’adrénaline? les challenges? Cet événement est fait pour vous! Réservez dès maintenant pour tenter de percer le Mystère de « L’Antre des Ombres »

L’adrénaline, l’entraide et la débrouillardise se mutualisent afin de parvenir à l’arrivée.

Ce concept est une fiction. L’adrénaline ne le sera pas!

————————————————————————————————–

Pas de temps imposé pour finir ton aventure…

Des énigmes et des missions qui te feront avancer dans ton aventure.

​L’adrénaline, l’entraide, la condition sportive et la débrouillardise se mutualisent afin de parvenir à l’arrivée.

​Des scénarios INÉDITS et différents sur chaque édition créées par l’équipe organisatrice.

​Un concept UNIQUE en son genre !

​Alors n’attends plus et viens vivre un moment de dingue !

Alors serez-vous prêt à repousser vos limites? Aurez-vous l’esprit d’équipe ou jouerez-vous solo?

​Choisis ton camp survivant (38,50€) ou bénévole (gratuit)

PLACES LIMITÉES 38.5 38.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

Castries 34160 Hérault Occitanie

L’événement APOCALYPSE Z- DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER Castries a été mis à jour le 2024-03-25 par OT MONTPELLIER