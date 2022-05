Apes o’clock en concert Dole, 20 juillet 2022, Dole.

Apes o’clock en concert Au Détour 47 Rue Léon Chifflot Dole

2022-07-20 19:30:00 – 2022-07-20 22:30:00 Au Détour 47 Rue Léon Chifflot

Dole Jura

EUR Le verbe incisif et l’élocution bestiale, APES O’CLOCK fait la part belle au groove, celui du Hip-Hop fusionnant avec les ambiances éléctriques du Rock’n’Roll, et celui d’un Brass-Band aux mélodies et riffs entêtants.

Ces 7 dandies se jouent des lignes, des codes et cases pour ne fermer aucune porte à ses compositions.

Chaque titre est un tableau sonore, animé, la bande son et son décor, des planches grinçantes d’un cabaret feutré, à la moiteur étouffante d’une cave à concert.

Un show pour les yeux et les oreilles, dont vous ne ressortirez pas indemnes.

contact@audetour-dole.fr https://audetour-dole.fr/

Le verbe incisif et l’élocution bestiale, APES O’CLOCK fait la part belle au groove, celui du Hip-Hop fusionnant avec les ambiances éléctriques du Rock’n’Roll, et celui d’un Brass-Band aux mélodies et riffs entêtants.

Ces 7 dandies se jouent des lignes, des codes et cases pour ne fermer aucune porte à ses compositions.

Chaque titre est un tableau sonore, animé, la bande son et son décor, des planches grinçantes d’un cabaret feutré, à la moiteur étouffante d’une cave à concert.

Un show pour les yeux et les oreilles, dont vous ne ressortirez pas indemnes.

Au Détour 47 Rue Léon Chifflot Dole

dernière mise à jour : 2022-04-30 par