APERO THERAPIE KEZACO CAFE – THEATRE Macon, jeudi 16 mai 2024.

Quand deux colocs se posent pour se poser des questions ça peut durer… une heure quinze de rires, de non dits et de confessions intimes !Deux Filles, une bouteille de blanc, trois raisons de passer une bonne soirée !Interprétée par deux comédiennes Romy Chenelat ( Un grand cri d’amour , L’amour est une dure lutte ) et Célinne Iannucci (Les Taupes Modèles, C’est pas un peu trop? ).Artistes : Céline Iannucci, Romy Chenelat

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71